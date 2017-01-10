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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Hürriyet'in Washington Temsilcisi Tolga Tanış, görevden alındı

10 Ocak 2017, Salı 19:35
Hürriyet gazetesi, Washington Temsilciliği'ne yeni bir isim getirdi. Yaklaşık 7 yıldır Hürriyet'in temsilciliğini yapan Tolga Tanış'ın yerine Cansu Çamlıbel bu görevi sürdürecek.

T24'ün aldığı bilgiye göre Tolga Tanış, İstanbul'a dönüş yaparak yine Doğan Medya Grubu'nda çalışmaya devam edecek.

Tanış'ın yerine getirilen Cansu Çamlıbel, pazartesi günleri Hürriyet'te söyleşilere imza atıyordu. Çamlıbel, geçen yıl Harvard'da Neumann gazetecilik bursu almıştı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de, 6 yıl gazetenin Washington Temsilciliği'ni yapmıştı.

ANKARA'DA DA DEĞİŞİM YAPILMIŞTI

Hürriyet'in Ankara Temsilciliği'nde de Aralık 2016'da değişim yaşanmıştı. Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Deniz Zeyrek'in yerine 'Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi' olarak görevlendirilmişti. CNN Türk'te yayınlanan ‘Hafta Sonu Keyfi' programının sunucusu Hakan Çelik de, Fırat'ın yerine getirilmişti.

TOLGA TANIŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu Tolga Tanış, Hürriyet gazetesinin Washington Temsilcisi görevini 7 yıl yürüttü. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun Tanış, gazeteciliğe 1997'de BBC Radyo Foreks ve Radyo D'nin haber bültenleri için kurulan Doğan Radyolar Grubu'nun haber merkezinde başladı.

Ardından aynı yıl Kanal D'de yayınlanan Teke Tek haber programının kadrosuna katıldı. 1998'de Hürriyet için de araştırma haberleri ve yerel öyküler üretmeye başlayan Tanış, 2004'te Hürriyet Pazar ekinin editörü, 2006'da Hürriyet yazı işleri bünyesinde haber merkezi editörü oldu. 2008'de Hürriyet'in New York bürosunda görevlendirilen Tanış, aynı yıl Hürriyet Pazar için köşe yazıları yazmaya başladı. Bu dönem Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'da ekonomi gazeteciliği programına katılan ve araştırma haberlerine yoğunlaşan Tanış, 2010'da da Washington'daki görevine başladı.

2010'da ABD Başkanı Barack Obama ile Türk basını adına ilk söyleşiyi gerçekleştirdi. 2011'de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bir mülakat yaptı.

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