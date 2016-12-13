Hüsnü Mahalli gözaltına alındı

Gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli'nin İstanbul'daki evinde polisin arama yaptığı bildirildi. Mahalli, aramanın ardından gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Gazeteci Hüsnü Mahalli, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mahalli'nin evinde arama yapıldı. Aramada, bazı dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Hüsnü Mahalli, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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