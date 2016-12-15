Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hakimliğe sevk edilen gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mahalli'nin ifade işlemleri sona erdi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Hüsnü Mahalli'nin "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Mahalli'nin tutuklanma istemini içeren sevk yazısında, şöyle denildi:

"Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanını kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir."

Sevk yazısında şüphelinin "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarında tutuklanması talep edilmişti.

Hüsnü Mahalli'nin ifadeleri

Gazeteci Hüsnü Mahalli savcıya verdiği ifadesinde "Bana isnat etmiş olduğunuz suçlamayı anladım. Öncelikle şu sözü belirtmek isterim ki, ben 2011 yılının ortalarında ve Arap Baharı olarak tabir edilen döneme kadar mevcut hükumet politikalarını desteklemekteydim. Bu konuda yazı ve söylemlerim de mevcuttur. Ancak, belirttiğim dönemlerden sonra hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye başladım. IŞİD, El Nusra gibi terör örgütlerinin gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel basın ve diğer platformlarda yaptıkları propaganda faaliyetlerinin içeriği açık kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Ben söz konusu tespitlere dayanarak hükumetin bu konuda duyarlı olmasını, bu gibi değerlendirmelerin ülkemizi ve hükumetimizi uluslararası camiada zor durumda bırakacağını, duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirttim. Bu söylemlere muhatap olan hükumetimizin ve devletimizin uluslararası camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ve milletinin zor durumda kalmaması için uyarılarda bulundum. Atılı suçlamaya muhatap olmak benim için onur kırıcıdır. Benim, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin saygınlığını zedeleyebilecek şekilde bir olgu itham etmem söz konusu değildir. Ben 2011 yılına kadar, hükumetimiz ile Ortadoğu ülkeleri arasında dostluk ilişkileri kurulmasına ve geliştirilmesine aracılık ettim, hükumetimize bu konuda danışmanlık da yaptım. Ben Ortadoğu'da tanınan bir gazeteciyim. Türkiye Cumhuriyeti adına danışmanlık yaptığım için Arap medyasında benim için Türk ajanı söyleminde bulunulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında da, dönemin başbakanının tavsiyesiyle Türk vatandaşı oldum. Anlattığım nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek söz konusu olamaz ve kendime hakaret olarak sayıyorum. Ayrıca benim nörolojik MS hastalığım bulunmaktadır. Gözaltındayken rahatsızlanmam sonucu doktorların tedavi görmem yönündeki ısrarlarına rağmen ifade vermek amacıyla adliyeye geldim. Yeniden hastanede tedavi olmam gerekmektedir. Sağlık sorunlarımı devlet büyüklerimiz de bilmektedir." dedi.