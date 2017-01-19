Hüsnü Mahalli'ye 7.5 yıl hapis talebi

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkındaki iddianame hazırlandı.
Halk Tv’de yayınlanan bir programda söylediği sözler gerekçe gösterilerek, ağır sağlık sorunlarına rağmen 15 Aralık 2016’da tutuklanan 67 yaşındaki Mahalli hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahalli’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması istendi.