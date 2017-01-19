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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hüsnü Mahalli'ye 7.5 yıl hapis talebi

19 Ocak 2017, Perşembe 15:20
Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkındaki iddianame hazırlandı.

Halk Tv’de yayınlanan bir programda söylediği sözler gerekçe gösterilerek, ağır sağlık sorunlarına rağmen 15 Aralık 2016’da tutuklanan 67 yaşındaki Mahalli hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahalli’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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