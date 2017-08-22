Hüsrev ağabeyi rahmetle anıyoruz

20 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da vefat eden Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak, vefat yıldönümünde rahmetle anıldı.

Ahmed Hüsrev Altınbaşak 1899 senesinde Isparta’da dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta valilerinden Hacı Edhem Bey’in torunu Mehmet Bey’dir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Barla’ya sürgün olarak geldiği 1931 senesinde, gördüğü bir rüya üzerine onu ziyarete giden Hüsrev ağabey, bu tarihten itibaren onun ilk talebelerinden biri olarak Risale-i Nura hizmet etmeye başladı. Ahmed Hüsrev Altınbaşak, Risâle-i Nur’un Eskişehir, Denizli, Afyon gibi bütün mahkemelerinde Üstad Bediüzmaman ve sadık Nur Talebeleri ile birlikte idam kastıyla yargılandı.

Risâle-i Nur külliyatında en çok onun adı geçiyor

Hüsrev ağabey, Nur hizmetinin ilk günlerinden, Üstadın dar-ı bekaya irtihaline kadar ve onun sonrasında son nefesine dek bu hizmetin her safhasında, her mahkemesinde bulunmuş, çilesini çekmiş mümtaz isimlerden biri. Bu yüzdendir ki, umum nur talebeleri içinde Risâle-i Nur külliyatında en çok ismi geçen odur. Hüsrev ağabey 20 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da efat etti. Cenâzesi, Isparta kabristanına defnedildi.