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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İBB adayları kimler olacak?

18 Ekim 2018, Perşembe
SiyasÎ parti merkezlerinde 2019’da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar devam ederken bir taraftan da kulislerde öne çıkan isimler üzerinde yoğunlaşılıyor.

Aynı zamanda ittifak mı konbin mi tartışmaları devam ediyor. Edindiğimiz kulis bilgilerine göre CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 2 isim öne çıkıyor. CHP’lilere göre ön seçim yapılırsa Muharrem İnce’nin aday olma ihtimali kuvvetlenebilir fakat, 24 Haziran seçimi akşamı yaşanan olaylardan sonra İnce’ye duyulan sempati de azalmış durumda. Ön seçim olmazsa CHP’de İBB adaylığı için Abdüllatif Şener’in adı ön planda. Mehmet Bekaroğlu’nun da İBB’ye talip olduğu fakat Genel Merkez’in Bekaroğlu’nu Üsküdar İlçe Başkanlığı için düşündüğü gelen bilgiler arasında. AKP’de ise İstanbul Büyükşehir için Veysel Eroğlu’nun düşünüldüğü ileri sürülüyor. 

Üsküdar’da seçim çekişmeli geçecek

İstanbul’un büyük ilçelerinden biri olan Üsküdar’da ise AKP’nin mevcut başkan Hilmi Türkmen’i aday göstermeyeceğini, yerine İdris Güllüce isminin konuşulduğu bilgisi veriliyor. Üsküdar için aday olmayı isteyen diğer bir ismin de Mavi Marmara ve İHH ile tanınan Yavuz Baysan. Baysan AKP’den Üsküdar başkanlığı için aday olmak istiyor. Saadet Partili Yılmaz Bayat da her seçim olduğu gibi bu seçimlerde de Üsküdar için potansiyel aday olarak görülüyor. Bayrampaşa’da ise AKP’nin Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i yeniden aday göstermeyeceği öğrenilen kulis bilgileri arasında. 

İsimsiz ittifaklar gündemde 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için özel çalıştığı ve hem partilileri hem de diğer partilerle görüşmeler yaptığı öğrenildi. İddialara göre CHP Ümraniye teşkilatı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Av. Yakup Kasımay’a “Sen aday ol biz destekleyelim” şeklinde bir teklif sundu. CHP İBB’yi alabilmek için 6, 7 ilçeye odaklanmış durumda. Üsküdar ve Beykoz için yakın ilçelerden teşkilat desteği planlıyor. Ataşehir’de de CHP Saadet Partili bir meclis üyesi istiyor. Saadet Partisi ise Kartal’da Fehim Havva, Sultanbeyli’de Fetullah Bülbül isimleriyele ön plana çıkıyor. Saadet Partisi Gazi Osman Paşa’da ise Bilal Ay ismiyle çıkabilir. Ay’ın bölgede güçlü bir isim olduğu belirtiliyor.

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba 

Etiketler: ibb, yerel seçim, aday
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