İBB Başkanı Uysal, Havaray yerine ne yapılacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iptal edilen Havaray yerine, metro ve raylı sistem yapılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Saraçhane'deki İBB Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında konuştu.

2018 yılındaki projeleri anlattı. İBB'nin 2018 yılı bütçesinin 20 milyar 100 milyon olacağını açıklayan Başkan Uysal, bütçeden aslan payını 6 milyar 822 lira ile ulaşıma ayrıldığını ifade etti.

Ulaşımda temel prensiplerinin tüm ulaşım sistemlerini birbirine bağlamak olduğunu kaydeden Uysal, "Ulaşımda en verimli sistemin raylı sistem olduğunu, raylı sistemleri mahallelere kadar ulaştırmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Üsküdar-Yamanevler 15-20 gün içinde açarız"

Başkan Uysal, "14 istasyon ile günde 115 bin yolcu taşıyacak olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için şuanda çalışmalara başlandı. Bu çalışma ile Eyüpsultan'ı çekim merkezi haline getireceğiz. Eskiden minibüsle gidilemeyen yerlere şimdi tramvay ile gidecek hale geleceğiz. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe hattında da artık sona geldik. Üsküdar-Yamanevler arası herhalde 15 -20 gün içinde açarız" dedi.

Havaray yerine metro hattı geliyor

Eski Başkan Kadir Topbaş'ın projesi olan Sefaköy-Başakşehir hattındaki Havaray projesine değinen Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

"Vatandaşların ve ilçe belediyelerinin itirazları vardı. Onu iptal edip yerine metro ve raylı sistem yani Sefaköy'den Halkalı'ya kadar metro ile oradan devamında da raylı sistem ile en kısa zamanda planlayıp yapacağız. Bu hattı Aksaray - İkitelli hattıyla Mimar Sinan İstasyonu'ndan yine Kirazlı-Halkalı hattı ile Mecidiyeköy-Mahmutbey hattıyla da Mehmet Akif İstasyonu'nda buluşturup birleştiriyoruz. Bu şekliyle de Küçükçekmece'yi İstanbul'un ana akslarıyla birbirine bağlıyoruz" dedi.