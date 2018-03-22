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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İBB Meclisi, Fatih'teki parkı 4 katlı otopark olarak revize etti

22 Mart 2018, Perşembe 10:25
3.7 metrekare ile kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının en az olduğu ilçelerden Fatih’te, 842 metrekarelik bir alana otopark yapılacağı öne sürüldü. 2012 yılında imar planlarına park alanı olarak işlenen alan, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla 4 katlı otopark olarak revize edildi.

Park ve bahçeleri kapsayan aktif yeşil alanlar hesaba katıldığında, Fatih’te kişi başına 3.7 metrekare alan düşüyor. Akdeniz Caddesi’nde bulunan toplam 1310 metrekarelik Şenol Güneş Parkı, Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2011 yılında çevre halkının rekreatif ve yeşil alan ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere revize edildi. Bu alanın 337.2 metrekaresi ise yeşil alan. Parkın hemen bitişiğinde ise 842 metrekarelik bir ek alan mevcut. Bu alan, hali hazırda otopark olarak kullanılıyor.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB, 2012 yılında yaptığı planlamayla, Şenol Güneş Parkı’nı büyütmek ve bütünlük oluşturmak için tescil harici araziyi de planlara park alanı olarak işledi. İlerleyen süreçte yapılan yeni bir plan çalışması ile arazi üstü park altı ‘zeminaltı otopark’ olarak planlandı. Ancak bu teklif, İBB Meclisi’nde kabul edilmedi. Bunun üzerine yeni bir plan hazırlanarak 1’i bodrum olmak üzere 4 katlı otopark yapılması istendi.

Belediye meclisi park alanından çıkardığı araziyi katlı otoparka çevirdi

Söz konusu alanın katlı otoparka dönüştürülmesi önerisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’inde görüşüldü. İBB Meclisi, plan değişikliği için hazırlanan İmar Komisyonu raporunu, “İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görüldüğü” gerekçesiyle oy çokluğu ile kabul etti. Böylece 842 metrekarelik arsada yapılması planlanan 4 katlı otoparkın önünde hiçbir engel kalmamış oldu. Şenol Güneş Parkı’nda yürütülmesi planlanan projeler içinde bir de cami var. Fatih’te doğal afetlere ve yangınlara kurban giden 169 camiiden biri Aynalı Camii. Caminin yeri ise bugünkü Şenol Güneş Parkı sınırları içinde. Aynalı Camii, imar planlarına da işlenmiş durumda. Kayıp caminin eski yerine yapılması durumunda, parkın önemli bir kısmı betonlaşmış olacak.

İBB, 2012 yılında Şenol Güneş Parkı yanındaki otoparkı parkı büyütmek için imar planlarına yeşil alan olarak işledi. Meclis, şimdi de söz konusu alanda imar planı değişikliğine gidip park alanından çıkardığı araziyi katlı otoparka çevirdi.

4 katlı otoparkın gerekçesi, İBB Meclisi’nde şu açıklamayla ifade edildi: “Araç sayısının artması ile yol üzerinde parklanma yapılması ulaşım sorununa yol açmakta, bu da otopark problemini beraberinde getirmekte. Otopark alanlarının yeterli sayıda düzenlenmesi, ulaşım sorununun da çözümlenmesine olanak sağlayacağı görüldüğünden Hasan Halife Mahallesi, 2029 ada tescil harici alana ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.”

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