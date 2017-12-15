İBB, yeni yılda bazı ücret tarifelerine zam yapmadı

İBB Meclisi, İBB'nin bazı ücret tarifelerine 2018'de zam yapmama kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) toplantısında İBB’nin ücret tarifelerinin bir bölümünde 2018 yılında zam yapılmaması kararı onaylandı.

Toplantıda, kültürel etkinlikler ile tiyatroların, şehitlerin 1. derece yakınları ile gazilere ücretsiz olması da kararlaştırıldı.

Alınan kararlarla ilgili Meclise bilgi veren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmayacağını belirterek, "İSPARK ücretleri, Mezarlıklar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü'nin fiyat tarifelerinde zam yapılmayacak." dedi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün fiyat tarifelerinin birçok kaleminde, Gelirler Müdürlüğü'nün ilan ve reklam ücretleri ve stant ücret kalemlerinde, Planlama Müdürlüğü’nün bazı kalemlerinde de zam yapılmayacağını ifade eden Başalan, "Yeni bir uygulamayla Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nde servisçilerin 1. derece akrabalar arasındaki devir işlemlerinde ücret alınmayacak." dedi.

Yeni yılda başlayacak ikinci bir yeni uygulamayla, şehitlerin 1. derece yakınları ile gazilere, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün sinema ve tiyatro biletleri ile Şehir Tiyatroları biletlerinin ücretsiz olacağını belirten Başalan, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kültürel etkinliklerimizi ve tiyatro oyunlarımızı ücretsiz takip edebilecek." dedi.