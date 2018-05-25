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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İBB'yi işgal davasında verilen cezalar açıklandı

25 Mayıs 2018, Cuma 17:04
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 52 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları, gazilerle şehit yakınları olan müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, er olan 31 sanığı da "Anayasayı ihlal" suçudan müebbet hapse mahkum etti.

AA

Etiketler: 15 temmuz, ibb, mahkeme, dava
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