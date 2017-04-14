İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının 12 Nisan salı gününden bu yana yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Erkal'ın, bu sabah yapılan son tetkiklere göre beyin ödeminin devam ettiği belirtildi. AA

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