İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemine polis müdahalesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İzin vermedik, doğrudur." açıklamasını yapan Soylu, "Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine, terör kılıfı yapılmasına göz mü yumsaydık?" ifadesini kullandı.

Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda konuşan Süleyman Soylu, 700. haftalarında oturma eylemi yapmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri'nin polis şiddetine maruz kalmasıyla ilgili olarak annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturulduğunu söyledi.

Soylu konuşmasını "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik, doğrudur. Çünkü artık bu istismarın bu kandırmacanın son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık yani? Anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine, anneliğin terör kılıfı yapılmasına göz mü yumsaydık? Çocuklarımızı terör örgütü üyeliğine özendirip, İstanbul'un göbeğinde anıcaksınız diye teşvik etmelerine göz mü yumsaydık?" şeklinde sürdürdü.

Cumartesi günü, bizzat Soylu tarafından izin verilmediği söylenen Cumartesi Anneleri'nin 700. oturma eyleminde polis, kayıp yakınları ve eyleme destek veren milletvekillerine şiddet kullanarak müdahalede bulunmuş, onlarca kişi göz altına alınmıştı. Polisin plastik mermi ve biber gazı kullandığı belirtilmişti.