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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

27 Ekim 2018, Cumartesi 22:31
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'deki ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda soğuktan etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Ağrı ve Iğdır'daki sınır hatlarında yaptığı incelemelerin ardından, naaşı bugün toprağa verilen Dikmen'in, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşlik ettiği Soylu, şehidin babası Nihat ile kardeşi Mesut Dikmen'e başsağlığı diledi.

Burada dua eden ve bir süre aileyle görüşen Soylu, bir aile yakınının "Sizlerden şehidimizin adına bir okul istiyoruz." şeklinde talepte bulunması üzerine, "Başımınız üstünde. Sizlere minnettarız." dedi.

Soylu, kentteki programı kapsamında aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret edecek.

Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.

AA

Etiketler: Tunceli, şehit, asker, hava
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