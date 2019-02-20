İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

İçişleri Bakanı Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda, "Buradaki önemli mesele şudur; dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nın kapanış toplantısında, İstanbul'un iki gün boyunca tarihi bir meseleye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Soylu, konferansa 22'si bakan, 12'si bakan yardımcısı düzeyinde olmak üzere 61 ülkeden katılım sağlandığını belirtirken, konuşmalarda temsilcilerin, göçün kök nedenleri ve çözüm önerilerini kendi değerlendirmeleriyle ortaya koyduğunu dile getirdi.

Atılan adımın bütün ülkeleri göç meselesine dikkati çekme noktasında bıraktığını anlatan Soylu, Türkiye'nin göç meselesinde devletiyle, milletiyle, kendine bırakılan tarihi sorumluluğuyla hareket ettiğini, bu konuda bugüne kadar maddi hiçbir değerlendirme yapmadığını vurguladı.

Düzensiz göç meselesinin şu anda dünyanın en temel problemlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Soylu, "Herkes dünyada 3. Dünya Savaşı beklerken, iklim değişiklikleri beklerken, maalesef bir taraftan uyuşturucu ticareti, diğer taraftan kaçakçılık ve organize suç örgütleri, aynı zamanda terör koridorları içerisine hapsolmuş ve buradan simbiyotik bir ilişkiyle birbirini besleyen düzensiz göç vakası 21. yüzyılın en temel vakalarından birisi haline gelmiştir." dedi.