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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı: 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

02 Kasım 2018, Cuma 02:18
"Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, terörle mücadele
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