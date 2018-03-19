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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 2872 düzensiz göçmen yakalandı

19 Mart 2018, Pazartesi 11:26
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 222’si denizlerde olmak üzere toplam 2872 düzensiz göçmen yakalandığını, bu konuda 100 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Mart tarihlerini kapsayan bir haftalık değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1171 operasyon yapıldı.

Terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1114 terör (PKK/KCK 536, Aşırı sol 2, IŞİD 39, FETÖ/PDY 537), 3896 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 100 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5110 kişi gözaltına alındı. Bakanlık açıklamasında, “Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son 1 haftada yurt içinde 13’ü ölü, 2’si sağ, 6’sı teslim olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Siber suçlarla mücadeleyi de değerlendiren İçişleri Bakanlığı, açıklamasında  “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 544 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 297 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” bilgisine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleşen  operasyonlarla ilgili de bilgi verdi. Buna göre, 222’si denizlerde olmak üzere toplam 2.872 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 100 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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