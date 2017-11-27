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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İçişleri Bakanlığı'dan yurt genelindeki operasyonlar il ilgili açıklama

27 Kasım 2017, Pazartesi 12:15
İçişleri Bakanlığınca, 20-27 Kasım'da yurt genelinde yürütülen operasyonlarda, 3'ü ölü, 9'u sağ, 2'si teslim olmak üzere 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 645 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 486, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 133, Gülen Hareketi ile mücadele kapsamında 663, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 9 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 291'i terör suçları, 116'sı düzensiz göç ve 3 bin 849'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 256 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 3'ü ölü, 9'u sağ, 2'si teslim olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Tunceli ve Bitlis'te yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 34 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 3 ton 216 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası, 31'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 45 silah ile 11 bin 929 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde 2 bin 747 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 36 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 280 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 69'u denizlerde olmak üzere 6 bin 89 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 116 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 557 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışmalar sonucu tespit edilen 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş denetimleri

Ülke genelinde 20-21 Kasım'da 4 bin 368 personelin katılımıyla genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması amacıyla "Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme" yapıldı. Denetimlerde kontrol edilen 11 bin 449 günübirlik evden 204'ü kapatılırken, 921 ev sahibine cezai işlem uygulandı. 

Öte yandan 21 Kasım'da 12 bin 55 personelin katılımıyla çocukların güvenliği için umuma açık yerler, metruk binalar ve servis araçları ile şoförlerine yönelik altıncısı gerçekleştirilen "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nda 47 bin 351 şahıs, 5 bin128 servis aracı ile 9 bin 386 işyeri denetlendi. Uygulamalarda 92 kişi yakalanırken, 892 kişiye adli idari işlem yapıldı. 

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, operasyon
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