İçişleri Bakanlığı: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Eylül'de Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Talliağılları mevkisinde tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Mardin eyalet sorumlusu "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edildi. AA

Okunma Sayısı: 146

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.