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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'yıkın talimatı'

26 Mayıs 2018, Cumartesi 16:00
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar yıkılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Bakanlık tarafından 14 Mart 2018'de 81 il valiliğine gönderilen "Metruk Binalar Genelgesi" ile bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verildi.

Genelgenin ardından il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından, metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldı.

Valiliklerce il ve ilçelerde boş ve atıl durumda bulunan metruk binalar tespit edildi. Bu binalara girilmemesi için önlerine engel konuldu ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında bu bölgelerde asayiş devriye hizmetleri yoğunlaştırıldı. Bina çevrelerinde karşılaşılan muhtaç kişilere de gerekli yardımlar yapıldı.

Ülke genelinde son 2 ayda yürütülen çalışmalar kapsamında metruk ve atıl durumda olduğu tespit edilen 60 bin 503 binadan 19 bin 686'sı yıkıldı. Kalan 40 bin 817 binanın yıkımı için İmar Kanunu çerçevesinde hukuki süreç devam ediyor.

En fazla yıkım Ankara'da

Ankara, 3 bin 859 binayla en fazla metruk binanın yıkıldığı il oldu. Başkenti bin 298 binayla Aksaray takip etti. Kayseri'de bin 225, Erzincan'da bin 99, İstanbul'da 759 ve Bursa'da 550 metruk bina yıkıldı.

Bakanlık yetkililerinin bölgelerde düzenlediği "Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları"nda da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra il ve ilçelerdeki metruk binalara özel önem verilmesi, bu binaların çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istenmişti.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, metruk bina
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