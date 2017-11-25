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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''kış'' uyarıları

25 Kasım 2017, Cumartesi 16:00
İçişleri Bakanlığı, kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin olarak 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapanan yollarda trafik akışının yoğunlaşması halinde araç trafiği alternatif yol güzergahlarına yönlendirilecek.

'Alternatif Güzergâhlar' önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.  Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına izin verilmeyecek. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. 

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü,  İl Jandarma Komutanlıklarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 'Kış Genelgesi' gönderdi. Genelgede, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların  dikkate alınması uyarısında bulunuldu. Genelgede, kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafikte alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde, taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Şehiriçi ve şehirlerarası 'Alternatif Güzergâhlar' önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. 

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ VE YOLCULAR KAMUYA AİT TESİSLERDEN YARARLANABİLECEK 

Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, yerel yönetimlerin imkânları dâhilinde her türlü yardım ula?tırılacak. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek.Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akı?ı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlara  (çekici, kamyon, tanker gibi) izin verilmeyecek. Bu araçlar  uygun yerlerde bekletilecek. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan  kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecek.

ART NİYETLİLERE KARŞI KURTARICI VE ÇEKİCİLER YOL KENARINDA BEKLETİLECEK

Sis, buzlanma vb. kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak. Art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak. Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak. Bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak.

BELEDİYELERCE, CADDE VE KALDIRIM KENARLARINDAKİ KARLARIN HEMEN KALDIRILMASI SAĞLANACAK

Belediyelerin kar yağışı ve küreme sırasında, cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu, yol üzeri park disiplininin bozulması, akan trafiğin kullandığı şeritlerin işgal edilmesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkabileceği değerlendirildiğinde; bu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümelerinin derhal kaldırılması sağlanacak. Böylece, gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini olumsuz etkilemesi önlenecek. Taşıt ve yaya trafiğinin, yol/kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda 'Tuz Varili' uygulaması yapılacak. Böylece kayma riskinin bulunduğu yerlere ilişkin, önceden tedbir alınacağı gibi, vatandaşın bu konuda sorumluluk alması sağlanacaktır. 

SÜRÜCÜLER YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAZA RİSKİNİN ARTTIĞI BÖLGELER ÖNCESİNDE UYARILACAK 

Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek. Hatalı geçme/sollama ve şerit kullanma ile takip mesafesi konusunda uyarılacak. Zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak. ?oför ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında 'nezaketle' bilgilendirme yapılacak.

HAVA, YOL DURUMLARI HAKKINDA BASIN YAYIN ORGANLARI ETKİN KULLANILACAK

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek. Vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak.Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacak.

DHA

Etiketler: içişleri bakanlığı, kar yağışı, genelge
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