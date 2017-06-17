"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliklerine önemli uyarılar!

17 Haziran 2017, Cumartesi 12:52
İçişleri Bakanlığı, genelge yayınlayarak "trafikte seferberlik" anlayışı ile Ramazan Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri konusunda valilikleri uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 valilik, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına gönderilen "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, bayram süresince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla seferberlik anlayışı ile vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması için çalışılacağı vurgulandı.

Genelgeye göre, trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, ihtiyaç duyulması halinde görevli diğer personelden destek alınacak.

Bayram tatili süresince genel hizmet birimleri ile trafik personelinden karma denetim ekipleri oluşturulacak.

Sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak saygı ve nezaket kuralları içinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemerlerini takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak. 

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar havadan taki̇p edi̇lecek

Hizmet gerekleri dikkate alınarak, helikopterler ile drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bayram süresince yararlanılacak ve polis-jandarma trafik birimleri karma ekipleriyle yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun meydana geldiği 20 güzergahtaki önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek.

Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde trafik denetimleri sıklaştırılacak. Hava koşulları takip edilerek riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirler geliştirilecek. 

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, bayram, trafik, denetim
Okunma Sayısı: 1601
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.