"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 924 gözaltı

19 Aralık 2016, Pazartesi 10:45
İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

213 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, geçen hafta jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile Türk Silahlı Kuvvetlerince toplam 213 operasyonun gerçekleştirildiği, operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı 5 teröristin yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ait 24 sığınak ile, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

DHA

Etiketler: içişeri bakanlığı, operasyon, pkk, kck
Okunma Sayısı: 2880
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • numan

    19.12.2016 14:50:11

    yardımı yataklığı bırakın;devletin kendisi 79 milyonun gözleri önünde çözüm süreci diye pkk nın elebaşı ile görüşmedi mi?Anlaşmalar yapılmadı mı? Ah gariban millet başkası yiyor faturasını sen ödüyorsun

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Esin FİŞEK

Notlarım
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.