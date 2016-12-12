İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak, 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, terör operasyonlarının gerçekleştirildiği iller ve gözaltı sayıları şöyle:

"* Siirt'te PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Manisa'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen aralarında Manisa HDP İl Başkanı Ahmet ERTAŞ ve Salihli HDP İlçe Başkanı Abdulkadir Murg'unda bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

* Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Adana'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

* Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Ankara'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP il başkanı İbrahim Binici'ninde bulunduğu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Mersin'de PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şahıs yakalanmış olup, operasyon devam etmektedir.

* Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 53 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, operasyon devam etmektedir.

* İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü siyası yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."