İçişleri Bakanlığı'ndan 'iç güvenlik operasyonları' hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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