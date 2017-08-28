İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 94 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 127, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 44, Gülen Hareketi ile mücadele kapsamında 400, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 14 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlar kapsamında 585’i terör, altısı si̇ber, 2 bin 258’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 2 bin 849 ki̇şi̇ gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan dokuz sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 351 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 32 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 28 silah ile 3 bin 415 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 72 ilde bin 639 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 258 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 175 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 351'i denizlerde olmak üzere 3 bin 512 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 108 kişi gözaltına alındı.