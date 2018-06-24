İçişleri Bakanlığı'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 08.00'de başlayan oy verme işlemi sorunsuz sürüyor, vatandaşlar huzur içinde sandığa gidiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi tüm emniyet ve jandarma bölgelerinde sorunsuz şekilde sürüyor. Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yapıyor. AA

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