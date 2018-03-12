"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı, Uber'i trafikten men edecek yasa hazırlığında

12 Mart 2018, Pazartesi 09:57
İçişleri Bakanlığı son dönemde Uber uygulamasıyla gündeme gelen ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ tartışmalarının ardından yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Buna göre Uber gibi araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile ‘izin belgesindeki faaliyet alını dışında’ yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak. Tasarı yasalaştığında bu tür araçlar trafikten men edilebilecek. 

AYM'NİN KARARI MENE ENGELDİ

Tartışmaların kaynağında Uber uygulamasındaki araçların mevzuata aykırı olarak D2 belgesi ile taksi gibi yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası var. Bakanlık kayıtlarına göre 2017’de yetki belgesi dışında (korsan taksi ve Uber dahil) yolcu taşımacılığı yapan 4136, 2018 ocak ayında 811 ve şubat ayında da 1100 araca idari cezası kesildi. Ancak araç sahipleri ile sürücülerin farklı olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararları gereği, bu tarz yetki dışı taşımacılık yapan araçlar trafikten men edilemiyordu.

Yetkililer ve konunun tarafları, bu durumun korsan veya yetkisiz yolcu taşımacılığı ile mücadeledeki en temel sorunlardan biri olduğunu, idari para cezası uygulansa bile aracın trafikte faaliyetlerine devam ettiğini ve genellikle idari para cezalarının ödenmediği değerlendirmesinde bulundu. Uber gibi şirketlerin, para cezalarını kendilerinin ödediği, ayrıca sorunun hukuksal olarak karmaşıklığı nedeniyle idari para cezalarının bazen iptal edildiği belirtildi.

30 GÜNLÜK MEN

Tasarı yasalaştığında izin belgesinde belirtilen alan dışında faaliyet gösterenler için (UBER de bu kapsamda değerlendiriliyor) uygulanacak idari para cezasına ilave olarak aracın işleteni veya sahibi, aracının yetkisiz yolcu taşımacılığında kullanılmaması için tedbir almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınacak. Araç kullanıcısının, aracın sahibi olup olmadığına bakılmaksızın araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi sağlanacak.

Sorunun çözümü için Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlükleri temsilcileri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerinin katılımı ile toplantılar yapıldı. Bu toplantılar sonunda ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ ile etkin mücadele için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek 2/3 maddesiyle ilgili yasal düzenleme ihtiyacı olduğu belirlendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı kanun tasarısı hazırladı.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin silah ihracatı arttı

    Türk Dışişleri: Endişeliyiz

    Cari açık ocakta beklentiyi aştı

    İran'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

    ABD, İncirlik iddiasını yalanladı

    Kandilli Rasathanesi Müdürü uyardı: Gittikçe sona yaklaşıyoruz

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor

    Gazze ekonomisi batıyor

    İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

    İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

    Almanya'da cami kundaklandı

    İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

    Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

    OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

    Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mahremiyetteki hassasiyetler zedelenince
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”
    M. Said ZEKİ

    Adalet savunucuları avukatlar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir ihtida öyküsü
    Mustafa Sait ÖNAL

    İngilizlerin fethedemediği manastır
    Yeni Asya'dan Size

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.