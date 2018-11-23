"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı yetkilileri yurt genelinde denetime çıkacak

23 Kasım 2018, Cuma 14:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 'İZDES Projesi' hayata geçirildi. Projenin birinci kısmı için bürokratlar yola çıkıyor. İkinci aşamada ise önceki dönem valileri sahaya inecek.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, bakanlık bürokratları, 81 ile ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 'İZDES Projesi' hayata geçirildi.

İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülen proje kapsamında bakanlık, İZDES1 etabıyla illerde İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.

İZDES2 etabında ise halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.

25 İLDE VATANDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

İZDES1 Projesi kapsamında 81 ildeki taşra teşkilatını ziyaret eden Bakanlık personeli, bugüne kadar yaklaşık 4 bin personelle bir araya geldi. İZDES1 Projesi'nin ikinci etabında ise bu kez önceki dönem valileri sahaya inecek.

Valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek.

Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileriyle merkeze iletecek.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar, bugüne kadar gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirirken, İçişleri Bakanlığının uygulamaları sorularak sonuçlar değerlendirmeye alındı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, İZDES, bürokrat, İçişleri Bakanlığı
Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Öğretmenlerin yüzde 70'i işini kaybetme korkusu yaşıyor'

    'ABD bölgeyi terör laboratuvarına dönüştürdü'

    Trump: Meksika sınırında öldürücü güç yetkisi verdim

    İçişleri Bakanlığı yetkilileri yurt genelinde denetime çıkacak

    Batı Şeria'da İsrail provokasyonu

    Anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunan öğretmen görevden alındı

    Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert gönderme: Mogherini haddini aştı

    Van'da terör barınakları imha edildi

    AB, Brexit için toplanıyor

    'AKP, yerel seçimlerde tek başına başaramaz'

    Pakistan'da medreseye bombalı saldırı: 25 ölü

    Pakdemirli: 2021'de Türkiye et ithalatını bitirecek

    Çin'in Pakistan Konsolosluğu'na saldırı

    Adana'da terör operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

    Van'da askeri araç devrildi: 1 şehit

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

    'Suudiler olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu'

    Uysal: Keyfi düzenleme teşebbüsleriyle, TBMM'yi oyuncak yaptılar

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu üslûpla nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yaş, kabirde azap ve boşanma hakkı üzerine
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın anlamsız AİHM tepkisi
    Genel

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk güvenliği olmayınca
    Şükrü BULUT

    Sessizce ayrılanlar
    Genel

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur
    Abdil YILDIRIM

    Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.