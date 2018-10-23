İçişleri Bakanlığından yetkisiz nikah kıyan 'Battal İlgezdi' hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığınca, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığı"na dair haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır." AA

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