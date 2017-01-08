İddia: Sürmene’de yanan orman Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer

CHP'li Yarkadaş, Trabzon’un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin olarak, “Trabzon Sürmene’de Recep Tayyip Erdoğan‘ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir’e yatırım alanı mı açılıyor?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınına ilişkin olarak, “Trabzon Sürmene’de Recep Tayyip Erdoğan‘ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir’e yatırım alanı mı açılıyor?” iddiasında bulundu. Twitter’da da en çok konuşulanlar arasına giren bu iddiaya ilişkin CHP’li birçok milletvekili ve bazı ünlü isimler tarafından benzer yorumlar yapıldı. Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:

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