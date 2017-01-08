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İddia: Sürmene’de yanan orman Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer

08 Ocak 2017, Pazar 21:22
CHP'li Yarkadaş, Trabzon’un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin olarak, “Trabzon Sürmene’de Recep Tayyip Erdoğan‘ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir’e yatırım alanı mı açılıyor?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınına ilişkin olarak, “Trabzon Sürmene’de Recep Tayyip Erdoğan‘ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir’e yatırım alanı mı açılıyor?” iddiasında bulundu.

Twitter’da da en çok konuşulanlar arasına giren bu iddiaya ilişkin CHP’li birçok milletvekili ve bazı ünlü isimler tarafından benzer yorumlar yapıldı.

Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:

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  • Ali Tam

    08.01.2017 21:48:25

    Imdi önyargili olmamak gerekir. Orman yangini baska sebeplerden dolayi da cikmis olabilir ki, terör de buna dahil. Bence bu Orman Yangini kasten cikartilmissa bu yangini cikar(t)an NAMUSSUZ, SEREFSIZ HAYDUT ESFELI SAFILININ TEKIDIR ve halkin hakk ve hukukunu cignediginden ve cogu canli yaratiklarin ölümüne sebep oldugundan CEHENNEM atesini tatmasinin ancak ve ancak adil bir CEZA/karsilik olacagini düsünüyorum. Bu yangin alani yandiktan sonra tekrar yesillendirilmeyip imara acilir, ona buna peskes cekilirse simdiden bunun asil faili kimse ona LANET olsun mekani Cehennem olsun demek vatani ve insani borcumdur. Amma önyargili olup müsahhas kimseyi pesin suclamiyoruz.

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