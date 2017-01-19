İddianame tamamlandı: Hüsnü Mahalli hakkında istenen ceza açıklandı

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA

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