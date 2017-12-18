İdil'de zırhlı polis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 4 yaşındaki Onur Özalp dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken, zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Özalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, zırhlı polis aracının çarptığı 4 yaşındaki Onur Özalp, ağır yaralandı. İdil ilçesi Aşağımahalle'de oturan Özalp Ailesi'nin çocukları Onur, dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken, zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Onur, çevredekilerin yardımıyla önce İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Onur Özalp, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İleri tedavi gerekmesi nedeniyle minik Onur, daha sonra Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine devam edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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