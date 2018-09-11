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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

'İdlib'de bedeli Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir'

11 Eylül 2018, Salı 11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda The Wall Street Journal gazetesine yazdığı makalede Suriye rejiminin İdlib'e saldırısının insani bir felaket sonucu doğuracağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yazdığı makalede Suriye rejiminin İdlib'e saldırısının insani bir felaket sonucu doğuracağı uyarısını yaptı.

Erdoğan, "İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın WSJ'de yayımlanan makalesinin tam metni şöyle:

"Esed rejimi, 7 yıldır Türkiye’nin güney sınırında Suriye vatandaşlarını keyfi tutuklamalar, sistematik işkence, topyekun idamlar, varil bombaları ve kimyasal ve konvansiyonel silahlarla hedef almaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 'İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük insan kaynaklı felaket' olarak tanımladığı Suriye iç savaşı neticesinde milyonlarca masum insan mülteci durumuna düşmüş veya kendi ülkeleri içerisinde yerlerinden edilmiştir.

Suriye halkının acısını hafifletmek için olağanüstü çaba gösteren Türkiye, bugün yaklaşık 3,5 milyon mülteciye, yani diğer ülkelerin tamamından daha fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda yanı başımızda faaliyet gösteren terör örgütleri DEAŞ ve PKK’nın hedefi olduk ancak ne insani yardım çabalarımızın yüksek maliyeti ne de güvenlik endişeleri kararlılığımızı zayıflattı.

Türkiye, bu tür zorluklarla karşılaştığı bir dönemde aynı zamanda krize siyasi bir çözüm bulmak için diplomatik girişimlerde bulundu. Bu kapsamda Suriye muhalefetini Cenevre’de pazarlık masasına getirdik; Rusya ve İran ile birlikte Astana Süreci’ni başlattık. Sonuç olarak Türkiye, ateşkes anlaşmaları yaptı, çatışmasızlık bölgeleri kurdu ve sivillerin rejim saldırısı altındaki bölgelerden tahliyesini sağladı.

Bugün bir kez daha kritik bir eşikte bulunuyoruz. Esed rejimi, müttefiklerinin de yardımıyla, üç milyon kişiye ev sahipliği yapan ve yerlerinden edilmiş Suriyeliler için son güvenli limanlardan biri olan İdlib’e büyük bir taarruz gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Hükümetimiz, bu saldırıyı engellemek amacıyla bir çatışmasızlık bölgesinin kurulmasına katkıda bulundu ve ateşkes ihlallerini belgelemek ve raporlamak amacıyla 12 gözlem noktası oluşturdu.

İdlib’e yapılacak saldırıyı engellemek terörle mücadele adımlarını sekteye uğratmayacaktır. Türkiye, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinde sivillere zarar vermeden başarıya ulaşmıştır. Terörden etkilenen bölgelerde istikrarı yeniden sağlamak uğruna çok sayıda şehit verdik. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde düzeni muhafaza edebilmesi, sorumlu bir terörle mücadele yaklaşımının yerel halkın desteğini kazanabileceğinin en açık kanıtıdır.

İdlib saldırısı yaklaşırken uluslararası toplumun tüm üyeleri sorumluluklarının farkına varmalıdır. Gerekli adımları atmamanın bedeli çok ağır olacaktır. Suriye halkını, Beşşar Esed’in insafına terk edemeyiz. Rejimin İdlib’e yönelik taarruzunun amacı, gerçekten terörle mücadele etmek değil, gelişigüzel saldırılarla muhalifleri ortadan kaldırmak olacaktır. Bu rejim saldırısı, aynı zamanda Türkiye, Avrupa’nın geri kalanı ve ötesi için ciddi insani riskler ve güvenlik riskleri oluşturacaktır.

İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa, bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir. Türkiye, komşusunda yaşanan katliamı engellemek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Çabalarımızda başarılı olmamız için dünyanın geri kalanının dar çıkarlarını bir kenara bırakıp siyasi çözüme destek vermesi gerekmektedir."

AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, İran, ABD
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