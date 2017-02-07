İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü

Suriye'nin İdlib şehir merkezinde düzenlenen hava saldırısında 20 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib şehir merkezinde yerleşim alanlarına hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların altında kalanların ise kurtarma çalışması başlatıldı. Saldırıda yarılanan 13 Suriyeli ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Durumları ağır olan Suriyelileri Hatay'daki hastanelere sevk edildi. DHA

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