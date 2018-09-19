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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı

19 Eylül 2018, Çarşamba 13:30
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

Kullanılacak beton blokları taşıyan 11 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında oldukları öğrenildi.

Gözlem noktalarına son bir ay içinde bin beton blok gönderildiği bildirildi.

AA

Etiketler: tsk, idlib, gözlem noktası
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