İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Kullanılacak beton blokları taşıyan 11 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında oldukları öğrenildi. Gözlem noktalarına son bir ay içinde bin beton blok gönderildiği bildirildi. AA

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