İDO bu seferleri iptal etti

OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle: 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot sefer de iptal edildiği bildirildi. İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi. DHA

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