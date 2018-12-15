İDO seferlerinde 'kış indirimi' başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin, "Büyük Kış İndirimi" kampanyası başladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Eskihisar-Topçular hattında bugün başlayan ve 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında, körfez geçişlerinde yüzde 40'lık indirim uygulanıyor. Söz konusu hatta ücretler; otomobiller için tek yön 35, gidiş-dönüş 60, kamyonet ve midibüsler için tek yön 40, gidiş-dönüş 75, kamyon ve otobüsler için tek yön 65, gidiş-dönüş 120, tırlar için tek yön 95, gidiş dönüş 180, motosikletler için tek yön 15, gidiş-dönüş ücreti ise 20 TL olarak belirlendi. AA

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