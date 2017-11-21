İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri bazı seferlerini iptal etti.

Olumsuz hava koşulları, Marmara Denizi'nde ulaşımı aksatıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü BUDO'DAN İPTALLER Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu. AA

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