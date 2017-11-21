İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri bazı seferlerini iptal etti.
Olumsuz hava koşulları, Marmara Denizi'nde ulaşımı aksatıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO'DAN İPTALLER
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.
AA