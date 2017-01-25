İDO ve BUDO seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle: 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü BUDO ise şu seferlerini iptal etti: 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) DHA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.