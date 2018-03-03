İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO, bazı seferlerini iptal etti.

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu. İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle: İDO SEFERLERİ Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 15:00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 14:00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 13:00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 18:00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 17:00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 16:00 BUDO SEFERLERİ 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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