Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya'nın ölçü ve prensipleri çerçevesinde gündeme yönelik yaklaşım ve meşveret esasına dayanan tercihlerine yönelik sataşmalara Twitter hesabından cevap verdi. Güleçyüz, ''Duruşu kişilere değil, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler gibi temel esaslara endeksli olan Yeni Asya din adına siyaset yapılmasına ve dinî değerlerin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu.'' ifadelerini kullandı.
Güleçyüz'ün konuyla ilgili paylaşımları:
''Bugün sataşma sırası bir başka Akitçide. Yeni Asya'nın Millet İttifakına desteği için “Akşenercilik” diyor; vaktiyle MSP'yi değil, Demirel'i desteklediğimizi hatırlatıp “Bunlar sinir bozucu” diye ekliyor. Nasıl bir kuyruk acısı ki hâlâ geçmemiş. Ve hâlâ duruşumuzu anlayamamış...''
''Tekrar anlatalım: Duruşu kişilere değil, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler gibi temel esaslara endeksli olan Yeni Asya din adına siyaset yapılmasına ve dinî değerlerin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu.''
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