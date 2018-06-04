Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya'nın ölçü ve prensipleri çerçevesinde gündeme yönelik yaklaşım ve meşveret esasına dayanan tercihlerine yönelik sataşmalara Twitter hesabından cevap verdi. Güleçyüz, ''Duruşu kişilere değil, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler gibi temel esaslara endeksli olan Yeni Asya din adına siyaset yapılmasına ve dinî değerlerin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu.'' ifadelerini kullandı.

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