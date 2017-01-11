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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

11 Ocak 2017, Çarşamba 14:27
İETT, toplu ulaşımda işletmecilikten çekildiği ve özelleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da toplu ulaşımın hizmet kalitesinin arttırılmasına dair uzun süredir devam eden çalışma içinde olduğu kamuya açık bir bilgidir ve konuyla ilgisi olan herkesin malumudur." denildi.

İETT'den bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "İETT tarih oluyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul'da 146 yıllık kültürü ifade eden İETT'nin toplu ulaşımda işletmecilikten çekildiği ve özelleştirildiği şeklindeki yorumları ve bunlardan kaynaklanacak yanlış anlamaları düzeltmek, halka, paydaşlarına ve personeline olan sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da toplu ulaşımın hizmet kalitesinin arttırılmasına dair uzun süredir devam eden çalışma içinde olduğu kamuya açık bir bilgidir ve konuyla ilgisi olan herkesin malumudur." denildi.

Bu çalışma kapsamında toplu ulaşımın tek elden planlanması, koordinesi ve denetiminin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vizyonuyla ve 146 yıldır İstanbul'da toplu ulaşımda faaliyet gösteren İETT'nin tecrübesi ve birikimiyle bu hedefe yönelik bir yapı oluşturmak için yol haritası çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yolcu konforu ve güvenliğini arttırmayı, insan kaynağı ve hat optimizasyonunu sağlamayı amaçlayan bu modern sistem, yansıtıldığı gibi sadece otobüslerin işletmesini düzenleyen değil, tüm toplu ulaşım unsurlarının dahil olacağı entegre bir ulaşım planıdır. Dünyadan örneklerin araştırıldığı çalışma, İstanbul'da uluslararası standartlarda bir model oluşturulması yönünde devam etmektedir. Metrobüs, tünel ve tramvayda işletmeciliği sürdürmesi öngörülen İETT'nin, planlama, koordinasyon, denetim ve danışmanlık fonksiyonlarına odaklanması, bu şekilde Türkiye ve dünyadaki diğer toplu ulaşım otoritelerine danışmanlık yapması amaçlanmaktadır. İETT'nin 'tarih olması' değil, tam aksine güçlendirilerek toplu ulaşımın merkezinde bir üst kurum olarak konumlandırılması söz konusudur.

Nitekim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan İETT, kendisine verilen her görevi tarihine, sorumluluk bilincine, kuruma ve hizmet verdiği halkına saygısı gereği en iyi şekilde icra etmekle mükelleftir. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verme amacıyla ve iyi niyetle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin bir komisyonuna yapılan sunumun, içeriğinden çok farklı, taraflı ve dar bir bakış açısıyla kamuoyuna yansıtılması konusundaki endişe ve üzüntümüzü saygıdeğer halkımızın takdirlerine bırakıyoruz."

AA

Etiketler: iett
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