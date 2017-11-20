İETT ücretsiz ulaşıma 'imkansız' dedi

Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı İETT’ye bağlı toplu taşıma araçlarının öğrenciler için ücretsiz olması talebine İETT Genel Müdürü Arif Emecen’den “Maalesef mümkün değil” cevabı geldi.

Emecen bunun yerine öğrenciler için ‘5 binişlik avans sistemi’ getireceklerini açıkladı. Buna göre öğrenciye verilen 5 binişlik avans, daha sonra doldurum yapıldığında mevcut kontörden düşülecek.

CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Ülkü Koçar, geçen hafta İBB Meclis Başkanlığı’na bir önerge ileterek yaşamın gitgide zorlaştığı İstanbul’da öğrenci olmanın zorluklarından bahsederek şu teklifte bulunmuştu: “Öğrenciler okul ile evleri arasında birkaç otobüs değiştirmek zorunda kalıyorlar. İstanbul’daki tüm öğrenciler için ulaşımı ücretsiz hale getirsin. İETT‘nin gelir giderlerine baktığımızda belediyemizin büyük bir kaybı olmayacağını ve gereksiz harcamaların kısılmasıyla bunun karşılanabilir olduğunu düşünmekteyiz”

Ücretsiz ulaşım: Maalesef imkansız

Emecen, Ülkü Koçar’ın talebini “Bunu biz de çok arzu ederiz ama maalesef mümkün değil. İstanbul’daki yaklaşık 4 milyon öğrenciye zaten yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Bütün yolcuların yüzde 13’ünü ise bedava taşıyor taşıyoruz” diye yanıtladı.

Hürriyet‘e konuşan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, ücretsiz ulaşım yerine öğrenciler için önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacakları projeyi şöyle anlattı: “Öğrenci arkadaşlarımız gece evine giderken son biletini, kontörünü kullandı. Sabah da sınavı var. Bileti yok, otobüse binemiyor. O anda belki nakiti de yok. O gün biz ona, ‘Bonus’ diyebileceğimiz, ekstra 5 binişe kadar kontör vereceğiz. Sonra biletini doldurduğunda, tekrar hesaba aktarılmış olacak. Yani biz ona belli bir süre avans vermiş olacağız. Bu uygulamanın öğrencilerimizi memnun edeceğiniz düşünüyoruz. Çalışmamız, önce öğrencilere yönelik olacak. Sonra duruma bakacağız. İleride diğer yolculara da uygulayabiliriz. “