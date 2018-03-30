İfade hürriyeti can çekişiyor

Uluslararası Yazarlar Derneği’nin İngiltere’deki kolu olan English PEN için hazırlanan “Türkiye’de Can Çekişen İfade Özgürlüğü: OHAL’de Yazarlar, Yayıncılar ve Akademisyenlerle İlgili Hak İhlâlleri” başlıklı raporda, hükümetin muhalif görüşte olan aydınlara yönelik ‘susturma politikası’ izlediği belirtildi.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan raporda, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yazarlar, yayıncılar ve akademisyenlere yönelik hak ihlâllerinin arttığı vurgulandı. Çarşamba akşamı rapor, Londra’da düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Sistematik bir şekilde uygulanıyor

Mesleği ve sosyal konumu gereği farklı konularda görüşlerini açıklayan yazar ve akademisyenlerin “özellikle olağanüstü hâl rejiminde herkesten daha açık birer hedef haline geldikleri” kaydedilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Hükümetin geniş kapsamlı ve sistematik bir şekilde devam eden ve caydırıcı etkisi göz ardı edilemez hale gelen ‘susturma politikası’, yazarlar, yayıncılar ve akademisyenler için de sistematik bir şekilde uygulanmaktadır.”

KHK’lar susturma politikasının yeni araçları

Toplantıda konuşan raporun yazarlarından Prof. Dr. Akdeniz, akademisyenlerin giderek daralan bir çemberde olduğuna dikkat çekti. BBC’nin haberine göre Akdeniz, “Yurt dışında iş bulacak kadar şanslı olanlar seyahat yasağı nedeniyle yurt dışına çıkamıyor. Kamudan ihraç edilen kişilerin özel sektörde iş bulması da kolay değil, çünkü hemen etiketleniyorsunuz. Arkadaşlarınız bile size arkasını dönebiliyor” diye konuştu. Kanun hükmündeki kararnamelerle (KHK) alınan basın-yayın kuruluşlarını kapatma ve kamudan ihraç kararları, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin “susturma politikasının yeni işlem ve araçları” olarak değerlendirildi. Raporda, “Kamu hizmetinden çıkarılanları istihdam eden özel kuruluşların da terör yanlısı olarak damgalanması riski çok sayıda ihraç edilmiş kamu görevlisini medeni ölü haline getirmiştir” dendi.