İGA CEO’su: İşçiler haklıydı

3. Havalimanı projesi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, Fatih Altaylı’ya geçen ay düzenlenen işçi eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunlu, ‘işçiler haklıydı’ ifadesini kullandı. Fatih Altaylı, Habertürk’te yayınlanan yazısında 3. Havalimanı’na yaptıkları gezide İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile yaptıkları sohbete yer verdi.

Altaylı’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde; ‘’3. Havalimanı gezimizde İGA CEO’su Kadri Samsunlu’yla sohbet ederken, geçen ayki işçi eylemleri de gündeme geldi. Samsunlu’nun net ifadesi şu oldu; “İşçi arkadaşlarımdan özür diledim. Haklıydılar” Samsunlu böyle söyleyince hemen sorduk: “Madem haklıydılar bu sorunlar niye daha önce çözülmedi?” Samsunlu çok net olarak şöyle dedi: “Sorunlar varmış birikmiş, ama benim haberim olmadı. Bunlar bana aksettirilmedi”