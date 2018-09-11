Iğdır’da askere tuzak

Türkiye- İran sınırında yapımı devam eden sınır duvarı hattında devriye gezen askerî aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilâk etti.

Patlamada 5 asker yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Iğdır’ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerindeki sınır duvar hattında meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu’nda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilâk etti. Patlamayla araç içerisindeki 5 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerler ilk müdahalenin ardından Iğdır’a sevk edildi. Askerlerin hayatî tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken, olay yerinde gerekli inceleme ve soruşturma sürüyor. AA

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