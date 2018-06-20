Iğdır'da terör operasyonu

Kent merkezi ve köylerdeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 15 zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve köylerde PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Özel harekat birliklerinin de desteğiyle sabah saatlerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları oldukları şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof, 6 av tüfeği ve buna ait 295 av tüfeği fişeği, bir kurusıkı tabanca ve silaha ait 39 fişek, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 7 tabanca fişeği, örgütsel dokümanlar ile PKK mensuplarına ait fotoğraflar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

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