"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İHA buldu, uçaklar bomba yağdırdı

20 Ocak 2017, Cuma 13:07
Adıyaman'da özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanda İnsansız Hava Araçları ile bir grup PKK'lı teröristin görüntülenmesi üzerine, operasyon başlatıldı. Uçak ve helikopterler ile teröristlerin görüldüğü bölge bombalanırken, çok sayıda jandarma ve özel harekat polisi de teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Güvenlik güçleri, kentte daha önce çeşitli saldırılar düzenleyen bir grup teröristin merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Akçakalı Köyü kırsalında bulunduğunu saptadı. Bunun üzerine geçen 13 Ocak günü Akçakalı Köyü ve çevresindeki alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Sivillerin geçişine izin verilmeyen bölgede güvenlik güçleri arazi arama ve tarama çalışması yürütürken, İHA'lar ile de alan sürekli olarak görüntülendi.

TERÖRİSTLER GÖRÜLDÜ, OPERASYON BAŞLATILDI

Bu sabah saatlerinde Akçakalı Köyü'nün kuzeyindeki Katran Deresi olarak adlandırılan bölgede İHA'lar silahlı 5-6 kişilik terörist gruba ait görüntü aldı. Bu gelişme sonrası Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları ile helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölge ile kaçış güzergahlarını ateş altına aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ve polis özel harekat ekipleri de arazide teröristleri aramaya başladı.

Bölgeyi çembere alan güvenlik güçlerinin teröristleri arama çalışması sürüyor. Bu arada teröristlerin görüldüğü alanların havadan bombalanmasının ardından ormanlık arazide çıkan küçük çaplı yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA

Etiketler: adıyaman, pkk
Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    O IŞİD'linin kardeşleri tutuklandı

    Bakanlıktan tüm valiliklere 'kargo' uyarısı

    İHA buldu, uçaklar bomba yağdırdı

    Reyhanlı'da bir gecede 10 araç kundaklandı

    6 yaşındaki çocuk tarlada çalışıyor

    Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı

    16 kaymakam hakkında gözaltı kararı

    İTÜ'de operasyon: Öğretim üyeleri gözaltında

    HDP ile MHP arasında Said Nursi diyaloğu

    Obama giderayak 330 kişiyi daha affetti

    IŞİD ve TKP'ye operasyon: Gözaltılar var

    İstanbul Emniyeti'nde önemli görev değişiklikleri

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

    Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

    Tayland'da orduya "Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin" çağrısı

    Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

    Şehit sayısı 5 oldu...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’yi anlamak bu mudur?
    Genel

    HDP ile MHP arasında Said Nursi diyaloğu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hilâfetle saltanatın farkı
    Abdil YILDIRIM

    Dinden kazandığını dünyaya yatıranlar
    Abdullah ŞAHİN

    Yeni Asya’nın müstakim mücadelesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Veli ve keramet
    Genel

    İstanbul Emniyeti'nde önemli görev değişiklikleri
    Risale-i Nur'dan

    Şahs-ı mânevî daha metindir
    Nejat EREN

    Kim bu “herkes?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.