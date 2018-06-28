"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İhalesi yeniden ertelendi

28 Haziran 2018, Perşembe 16:32
Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen AOÇarazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi, katılan firmanın dosyalarındaki eksiklik nedeniyle ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın ertelenen işletme ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı başkanlığında belediyenin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhale öncesi 5 firma şartname alırken, bugünkü ihaleye bir firma katıldı. Katılan firmanın dosyalarında eksiklik olduğunun tespit edilmesi üzerine ihale ertelendi.

Ankapark'ın 2. kez ertelenen ihalesi, Kamu İhale Teşebbüsü (KİT) tarafından belirlenecek bir tarihte tekrarlanacak.

AA

Etiketler: ankapark, ihale
Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

    YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

    "Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur"

    'Suriye'den çekilme' konusunda Putin'den açıklama

    Görüşme yeri ve tarihi belli oldu

    AKOM İstanbul'u uyardı!

    Hindistan’da uçak kazası!

    'Dünyanın en tehlikeli yolu' ziyaretçilerini bekliyor

    "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin!

    Kuru soğan fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

    50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

    Ruhani'den istifa çağrılarına cevap

    Meteoroloji'den Marmara'ya bir uyarı daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam
    Orhan GÜLER

    “Asıl yoksulluk, haksızlığa ve hürriyetsizliğe mahkûm edilmektir!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.