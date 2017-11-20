İhraç edilen 107 öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkez ve ilçelerinde görevliyken Gülen hareketi soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 51 eski öğretmenin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirildiği öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. AA

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